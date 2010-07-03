Фигурантке по делу о теракте в метро Петербурга вызвали скорую

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Фигурантке по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Шохисте Каримовой стало плохо во время судебного заседания. Об этом сообщает РИА Новости.

"Каримовой стало плохо во время судебного заседания, ей вызвали скорую", – сказал собеседник агентства, уточнив, что заседание было решено перенести на 19 июня.

3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельной взрывчатки. Погибли 15 человек, 67 получили различные травмы и были госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга.

Всего по делу арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов. Все фигуранты утверждают, что невиновны.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания" (ее вовремя нашли и обезвредили). Вторую Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

