Дело о теракте в метро Петербурга направили в суд

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Уголовное дело о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля 2017 года, будет рассматривать Московский окружной военный суд, сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Дело направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу", – сообщил Куренной.

По его словам, обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора.

По делу проходят 11 членов террористического сообщества "Катиба Таухид валь Джихад". Их подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга.

Кроме того, им вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Вероятным заказчиком считают уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова. Суд заочно арестовал его.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Взрыв устроил смертник Акбаржон Джалилов. Жертвами теракта стали 15 человек.