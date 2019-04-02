Предполагаемый организатор теракта в Петербурге не признал вину

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Подсудимый по делу о теракте в петербургском метро не признает вину, передает ТАСС.

Предполагаемый организатор теракта 3 апреля 2017 года Аброр Азимов отрицает вину на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге. "Категорически не согласен с обвинением", – сказал он.

Рассмотрение дела назначили на 11 марта, но отложили из-за того, что подсудимых не доставили в городское СИЗО. До начала суда одна из обвиняемых, Шохиста Каримова, заявила, что ее "подставили", подложив в сумку гранату.

3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельной взрывчатки. Погибли 15 человек и сам террорист, пострадало несколько пассажиров.

Всего по делу арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов. Все фигуранты утверждают, что невиновны.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. По информации следствия, его брат в Турции получил деньги на теракт у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Он же занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли приехать в Россию.

Вероятным заказчиком назвали уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова. Суд заочно арестовал его. Заочно арестовали и уроженца Узбекистана Бобиржона Махбубова, которого также подозревают в организации теракта. Расследование уголовного дела завершено.