СК завершил расследование теракта в петербургском метро

2 августа, 10:13
Фото: ТАСС/Ваганов Антон
Следственный комитет России завершил расследование по делу о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"В числе обвиняемых – 11 участников террористического сообщества", – цитирует Петренко "Интерфакс".
По данным следствия взрыв бомбы в метро Петербурга организовали члены террористической группы, которая была создана в Сирии выходцем из Киргизии Сирожидином Мухтаровым. По словам Петренко, в зависимости от роли каждого из фигурантов дела, им предъявили обвинения в организации террористического сообщества и участии в нем, а также в содействии террористической деятельности, террористическом акте и незаконном обороте оружия и взрывных устройств.
В начале июля СК предъявил новые обвинения фигурантам дела о теракте в Санкт-Петербурге, которых ранее обвиняли только в терроризме и незаконном обороте оружия. В отношении участников подготовки теракта, которые скрываются за рубежом, возбуждены уголовные дела.
Взрыв прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" в Санкт-Петербурге.
На станции "Площадь Восстания" теракт удалось предотвратить.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: