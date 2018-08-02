СК завершил расследование теракта в петербургском метро

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Следственный комитет России завершил расследование по делу о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В числе обвиняемых – 11 участников террористического сообщества", – цитирует Петренко "Интерфакс".

По данным следствия взрыв бомбы в метро Петербурга организовали члены террористической группы, которая была создана в Сирии выходцем из Киргизии Сирожидином Мухтаровым. По словам Петренко, в зависимости от роли каждого из фигурантов дела, им предъявили обвинения в организации террористического сообщества и участии в нем, а также в содействии террористической деятельности, террористическом акте и незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

В начале июля СК предъявил новые обвинения фигурантам дела о теракте в Санкт-Петербурге, которых ранее обвиняли только в терроризме и незаконном обороте оружия. В отношении участников подготовки теракта, которые скрываются за рубежом, возбуждены уголовные дела.

Взрыв прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" в Санкт-Петербурге.

На станции "Площадь Восстания" теракт удалось предотвратить.