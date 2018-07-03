Фигурантам дела о теракте в Петербурге предъявили новые обвинения

3 июля, 18:27
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Следственный комитет России предъявил новые обвинения против подозреваемых в организации теракта в подземке Санкт-Петербурга. Каждому задержанному вменяют участие в террористическом сообществе. Об этом заявил следователь в Мосгорсуде, который занимается вопросом о продлении ареста задержанных, передает РИА Новости.
Ранее их обвиняли только в терроризме и незаконном обороте оружия. Теперь, согласно материалам дела, в зависимости от роли каждого преступника им вменяют участие в террористической организации, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, покушении на теракт.
Следователь отметил, что объявлены в международный розыск активные участники террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (по решению Верховного суда запрещена в России). Правоохранители считают группировку причастной к организации теракта.
Возбуждены уголовные дела в отношении участников подготовки теракта, которые скрываются за рубежом.
В Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв. На станции "Площадь Восстания" теракт удалось предотвратить. При взрыве погибли 16 человек.
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