В Дагестане задержали готовившего теракт сторонника ИГ

Фото: снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сторонника запрещенной в РФ группировки ИГ задержали в Дагестане, передает РИА Новости.

Молодой человек 2000 года рождения готовил теракт на территории республики в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти. Его задержали органы ФСБ на территории лесного массива Тарумовского района при попытке достать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

18 сентября утром в городе Чегем Кабардино-Балкарии вводили режим контртеррористической (КТО) операции. Это связали с возможным обнаружением членов религиозно-экстремистской группировки в частном доме.

Боевиками оказались двое местных жителей, членов религиозно-экстремистской группировки. Их ликвидировали. Режим КТО сняли.