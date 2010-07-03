В МИД России прокомментировали высылку дипломатов из Германии

15:30
Фото: Москва 24/Роман Балаев
В министерстве иностранных дел России заявили, что Москва примет ответные меры на высылку двух сотрудников посольства РФ в Берлине, передает "Интерфакс".
Отмечается, что в МИД РФ сочли этот шаг недружественным.
"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", – говорится в сообщении.
Высылку российских дипломатов также прокомментировали в Госдуме. Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин выразил мнение, что это может привести к деструктивным отношениям.
"Факт высылки сотрудников посольства без должной аргументации и под надуманным предлогом в определенной степени может привести к дипломатическому скандалу, что совершенно не лежит в плоскости выстраивания отношений между Германией и Россией", – сказал Швыткин в беседе с RT.
Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
В августе в Берлине был убит 40-летний гражданин Грузии. Преступник на велосипеде дважды выстрелил в свою жертву, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться. Через несколько дней полиция задержала россиянина по подозрению в совершении этого преступления. Мужчину поместили в следственный изолятор.
Ранее российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине. Они оказали ему необходимую консульско-правовую помощь. Личность подозреваемого в убийстве не раскрывается.
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