Дипломаты посетили подозреваемого в убийстве гражданина Грузии в Берлине

Фото: ТАСС/Paul Zinken/DPA

Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине.

"27 августа консульские должностные лица посольства России в ФРГ встретились с задержанным гражданином по его просьбе и в соответствии с российским законодательством оказали ему необходимую консульско-правовую помощь. Во избежание спекуляций и распространения недостоверной информации призываем дождаться окончания расследования", – цитирует РИА Новости представителя посольства.

Ранее сообщалось, что в столице Германии 23 августа задержали гражданина России по подозрению в убийстве мужчины. По официальной информации прокуратуры Берлина, убит 40-летний гражданин Грузии, который в 2012 году выступал в качестве переговорщика от МВД страны с исламистами, проникшими из Дагестана. Преступник на велосипеде дважды выстрелил в свою жертву из пистолета Glock, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

В ряде СМИ появились данные, что убитый был кистинцем, участвовал во второй чеченской войне, был полевым командиром, воевал на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. В 2015 году он уехал из Грузии и прибыл в Германию. Ему было отказано в убежище, однако он добился отмены этого решения через суд.

Личность подозреваемого в убийстве не раскрывается. Немецкие информационные издания утверждают, что задержанный – гражданин России с паспортом на имя 49-летнего Вадима С.

