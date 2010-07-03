У Кремля нет данных по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии

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У Кремля нет данных о расследовании убийства в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ничего нового он добавить не может. "Никаких нет новых ответов. Мы абсолютно не в курсе этого происшествия. Мне нечего добавить", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Также представитель Кремля назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к этому убийству.

В столице Германии 23 августа задержали гражданина России по подозрению в убийстве мужчины. По официальной информации прокуратуры Берлина, убит 40-летний гражданин Грузии, который в 2012 году выступал в качестве переговорщика от МВД страны с исламистами, проникшими из Дагестана. Преступник на велосипеде дважды выстрелил в свою жертву из пистолета Glock, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

В ряде СМИ появились данные, что убитый был кистинцем, участвовал во второй чеченской войне, был полевым командиром, воевал на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. В 2015 году он уехал из Грузии и прибыл в Германию. Ему было отказано в убежище, однако он добился отмены этого решения через суд.

Личность подозреваемого в убийстве не раскрывается. Немецкие информационные издания утверждают, что задержанный – гражданин России с паспортом на имя 49-летнего Вадима С.

