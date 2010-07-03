Второй пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 26 августа

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Второй пакет американских санкций против России по "делу Скрипалей" начнет действовать 26 августа. Это следует из официального уведомления Госдепартамента США, пишет ТАСС.

Уточняется, что ограничения вступят в силу после публикации документа в электронной базе Федерального реестра Соединенных Штатов.

Дональд Трамп ввел второй пакет санкций в отношении России 2 августа. Связано это с предполагаемым использованием химического оружия в марте 2018 года, когда в Великобритании отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Для РФ ограничат нерублевое долговое финансирование американскими банками с частичными исключениями по кредитам и экспорту.

Первый пакет санкций по "делу Скрипалей" вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда был введен запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Москва это категорически отрицает.

В течение нескольких недель после отравления Скрипали находились в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.