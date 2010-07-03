Болгария заявила о высылке российского дипломата

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Власти Болгарии потребовали выслать первого секретаря российского посольства в связи с подозрениями в шпионаже. Как сообщили в местной прокуратуре, разведывательной деятельностью представитель посольства занимался с 2018 года.

Уточняется, что гражданин России встречался, в частности, с высокопоставленным чиновником, который имел доступ к секретной информации как Болгарии, так и Евросоюза и объединения НАТО. Прокуратура Болгарии приостановила расследование в связи с дипломатическим статусом сотрудника посольства.

Посольство Российской Федерации в Болгарии воздержалось от комментариев в связи со сложившейся ситуацией. По информации РИА Новостей, сотрудник, подозреваемый в шпионаже, уже покинул Болгарию.