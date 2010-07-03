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Москва 24

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Политика

29 октября, 20:22

Москва примет ответные меры на высылку дипломата РФ из Болгарии

политика

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия примет ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Александра Грушко.

"Разумеется. Мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике", – заявил Грушко.

Накануне власти Болгарии потребовали выслать первого секретаря российского посольства, заподозрив его в шпионаже. Как сообщили в местной прокуратуре, представитель посольства занимался разведывательной деятельностью с 2018 года.

Уточняется, что гражданин России встречался, в частности, с высокопоставленным чиновником, который имел доступ к секретной информации как Болгарии, так и Евросоюза и объединения НАТО.

Прокуратура Болгарии инициировала дело в отношении сотрудника посольства РФ. При этом ход дела была приостановлен, так как на подозреваемого все еще распространяется дипломатический иммунитет. Руководство Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата.

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