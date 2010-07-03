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Политика

29 октября, 19:13

Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата

политика

Фото: bulgaria.mid.ru

Руководство Болгарии объявило персоной нон грата российского дипломата, ранее заподозренного в шпионаже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство Российской Федерации в Болгарии.

"Посольством получена нота МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата. Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок. Российская сторона оставляет за собой право на ответные действия", – заявили представители РФ в Болгарии.

Прокуратура Болгарии инициировала дело в отношении сотрудника посольства РФ по подозрению в шпионаже. При этом ход дела была приостановлен, так как на подозреваемого все еще распространяется дипломатический иммунитет.

В МИД Болгарии заявили, что нота была направлена в посольство Российской Федерации в связи с тем, что подозреваемый дипломат не покинул территорию Болгарии до конца понедельника.

По имеющейся у болгарской стороны информации, сотрудник российского представительства занимался шпионажем и разведывательной деятельностью с 2018 года. Среди его контактов был, в том числе, высокопоставленный гражданин Болгарии.

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