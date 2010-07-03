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Происшествия

15:28

В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

происшествия за рубежом

В Польше задержали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря министра, координирующего работу спецслужб в правительстве страны, Станислава Жарына.

Мужчину задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. В его квартире прошли обыски, которые послужили основанием для новых обвинений – в незаконном хранении оружия и использовании фальшивых документов.

Пресс-секретарь отметил, что следователи собрали достаточные доказательства сотрудничества задержанного с российской разведкой. Мужчину арестовали на три месяца.

Ранее президент Чехии Милош Земан посоветовал Службе безопасности и информации страны заняться расследованием экономических преступлений, а не искать мифических российских и китайских шпионов. По его словам, документы контрразведки говорят о том, что российским и китайским "шпионам" посвящено 90% деятельности СБИ.

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