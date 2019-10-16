Дипломатов США сняли с поезда в Северодвинске

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Троих американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса – Северодвинск" в Архангельской области. Их заподозрили в нарушении правил пребывания иностранцев в России, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 14 октября", – уточнил собеседник агентства.

По его словам, американских дипломатов подозревают в административном преступлении по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Как напомнили в правоохранительных органах, Северодвинск имеет статус города с регламентированным посещением для иностранцев.

Посольство США в Москве подтвердило "Интерфаксу" информацию о том, что американские дипломаты были сняты с поезда в Северодвинске.

По данным представительства, американские дипломаты находились в официальной поездке и должным образом уведомили о своей поездке Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Ростовской области был осужден на 12 лет за шпионаж в пользу Украины. 72-летнего мужчину задержали в ноябре 2018 года. В ходе обыска по месту жительства Владимира Моргунова обнаружили десять коробок из-под телефонов и многочисленные sim-карты. Кроме того, у него нашли два паспорта – Украины и России.

Было установлено, что пенсионер передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч. Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ, зарубежную разведку, в частности, интересовала дислокация военной техники в приграничье.