Дипломатов США сняли с поезда в Северодвинске

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Троих американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса – Северодвинск" в Архангельской области. Их заподозрили в нарушении правил пребывания иностранцев в России, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел 14 октября", – уточнил собеседник агентства.
По его словам, американских дипломатов подозревают в административном преступлении по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Как напомнили в правоохранительных органах, Северодвинск имеет статус города с регламентированным посещением для иностранцев.
Посольство США в Москве подтвердило "Интерфаксу" информацию о том, что американские дипломаты были сняты с поезда в Северодвинске.
По данным представительства, американские дипломаты находились в официальной поездке и должным образом уведомили о своей поездке Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что пенсионер из Ростовской области был осужден на 12 лет за шпионаж в пользу Украины. 72-летнего мужчину задержали в ноябре 2018 года. В ходе обыска по месту жительства Владимира Моргунова обнаружили десять коробок из-под телефонов и многочисленные sim-карты. Кроме того, у него нашли два паспорта – Украины и России.
Было установлено, что пенсионер передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч. Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ, зарубежную разведку, в частности, интересовала дислокация военной техники в приграничье.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: