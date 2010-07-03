Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос в США

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Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую допросили сотрудники ФБР, назвала допрос и невыдачу виз российским дипломатам для участия в заседаниях Генассамблеи ООН и форума "Диалог Форт-Росс" тенденцией в отношениях России и США.

"И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что сотрудники МИД не смогли отправиться на "Форт-Росс" в Калифорнию, и моя история с допросом, наверное, это звенья одной цепи", – сказала Юмашева в эфире телеканала Россия 24.

Она отметила, что нужно разделять народ США и действия отдельных лиц, преследующих свои интересы и стремящихся заработать на российской теме.

5 октября Юмашева прибыла в США на форум "Диалог Форт-Росс". По прибытии ее задержали в аэропорту Нью-Йорка. После этого депутата около часа допрашивали сотрудники ФБР. Посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент США.

Сама Юмашева рассказала, что сообщила российскому послу Анатолию Антонову о ситуации. Подробности допроса она не уточнила. Юмашева вернется в Россию 8 октября.

Ранее некоторые российские делегаты не смогли получить американские визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Сессия проходила в сентябре в Нью-Йорке.

