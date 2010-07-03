Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:21

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала ситуацию с допросом

политика

07:21

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Депутат Госдумы Инга Юмашева рассказала о ситуации вокруг ее часового допроса, устроенного сотрудником ФБР по прибытии в Нью-Йорк. Об этом передает РИА Новости.

"Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты", – рассказала Юмашева.

В материале отмечается, что любые другие подробности случившегося депутат комментировать отказалась.

Ранее стало известно, что Инга Юмашева прилетела в Нью-Йорк на форум "Диалог Форт Росс". По прибытии депутата провели в отдельную комнату, где забрали все ее личные документы. Сотрудник ФБР в течение часа задавал ей различные вопросы, после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.

Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент по поводу допроса депутата. В ней дипломаты потребовали разъяснить причины произошедшего.

Читайте также

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика