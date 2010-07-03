Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала ситуацию с допросом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Депутат Госдумы Инга Юмашева рассказала о ситуации вокруг ее часового допроса, устроенного сотрудником ФБР по прибытии в Нью-Йорк. Об этом передает РИА Новости.

"Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты", – рассказала Юмашева.

В материале отмечается, что любые другие подробности случившегося депутат комментировать отказалась.

Ранее стало известно, что Инга Юмашева прилетела в Нью-Йорк на форум "Диалог Форт Росс". По прибытии депутата провели в отдельную комнату, где забрали все ее личные документы. Сотрудник ФБР в течение часа задавал ей различные вопросы, после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.

Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент по поводу допроса депутата. В ней дипломаты потребовали разъяснить причины произошедшего.