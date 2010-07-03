Лавров рассказал о рисках разделения европейской цивилизации

21:02
21:02
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
На пресс-конференции по итогам встречи с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на глобальной арене возрастают риски фрагментации единого европейского пространства. Слова Лаврова приводит РИА Новости.
"В силу целого ряда субъективных факторов перспективы формирования такого большого европейского дома становится более призрачными, а риски фрагментации этого пространства, причем фрагментации, которая будет грозить потерей позиций нашей общей европейской цивилизации на глобальной арене, возрастают", – отметил министр.
Он также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа должна быть единой – от Лиссабона до Владивостока. По словам Лаврова, подобные взгляды разделяют и немецкие власти, а также представители многих других государств Старого Света.
Накануне в форте Брегансон состоялась встреча Макрона с Владимиром Путиным. В разговоре с журналистами российский лидер отметил ряд позитивных моментов в развитии двухсторонних отношений государств. По словам президента, торгово-экономические связи растут, а торговый баланс выравнивается. При этом сам Макрон выразил уверенность в европейском будущем России. После переговоров французский президент опубликовал в Facebook пост на русском языке, в котором написал, что "налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений".
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