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В случае вступления Украины в Североатлантический Альянс и ЕС правительствам европейских стран придется повышать налоги и поднимать цены на госуслуги. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

"Кормить Киев придется в самом прямом смысле этого слова, что, без сомнения, выльется в массовые протесты. Так что на пути в европейское будущее для Украины зажгли красный свет на неопределенно долгое время", – цитирует RT парламентария.

Политик также отметил, что вступление Украины в Евросоюз может привести к конфликту с Россией.

"Все прекрасно понимают, что приглашение Украины в НАТО Москва воспримет как угрозу национальной безопасности и без ответа подобные действия не оставит", – резюмировал он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО и Евросоюз, отметив, что на сегодняшний день подобная опция практически невозможна.

Экс-президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял о курсе страны на членство в ЕС и НАТО. 19 февраля 2019 года он подписал изменения в Конституцию Украины, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". По его словам, в 2023 году для Украины вполне реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и получить план действий по членству в НАТО.

