В Госдуме оценили перспективы вступлении Украины в ЕС

14:17
14:17
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В случае вступления Украины в Североатлантический Альянс и ЕС правительствам европейских стран придется повышать налоги и поднимать цены на госуслуги. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
"Кормить Киев придется в самом прямом смысле этого слова, что, без сомнения, выльется в массовые протесты. Так что на пути в европейское будущее для Украины зажгли красный свет на неопределенно долгое время", – цитирует RT парламентария.
Политик также отметил, что вступление Украины в Евросоюз может привести к конфликту с Россией.
"Все прекрасно понимают, что приглашение Украины в НАТО Москва воспримет как угрозу национальной безопасности и без ответа подобные действия не оставит", – резюмировал он.
Ранее немецкий политолог Александр Рар прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО и Евросоюз, отметив, что на сегодняшний день подобная опция практически невозможна.
Экс-президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял о курсе страны на членство в ЕС и НАТО. 19 февраля 2019 года он подписал изменения в Конституцию Украины, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". По его словам, в 2023 году для Украины вполне реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и получить план действий по членству в НАТО.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: