ЕС выделит 3 млн евро на ядерную безопасность Украины

Евросоюз готов потратить три миллиона евро на обеспечение ядерной безопасности на Украине. Об этом говорится в новом тендере Еврокомиссии, пишет RT.
"Главная задача – оказание правительственным организациям и заинтересованным сторонам на местном уровне, вовлеченным в осуществление на Украине проектов в области ядерной безопасности (INSC), помощи в управлении проектным циклом программы INSC и проведении мероприятий по выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС", – сказано в документе.
Еще в апреле 2016 года Госдума приняла проект заявления, в котором говорилось о возникновении новой атомной угрозы для всей Европы в связи с ситуацией на Украине. Российские парламентарии сделали призыв к Киеву и парламентам ЕС соблюдать международные обязательства в области ядерной безопасности и принять все меры по защите от угрозы аварий на украинских АЭС.
В России считают, что на Украине нарушаются технологические требования эксплуатации атомных электростанций, а "13 из 15 действующих в стране энергоблоков выработали или в ближайшие годы выработают установленный срок эксплуатации".
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