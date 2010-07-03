В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус предложил новый способ покупки российского газа, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Он считает, что лидеры "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук могли бы создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ на Украину.

По его словам, для этого им не нужны "ни власть, ни новый президент, ни старый президент". "Им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", – заявил Герус. Он отметил, что Медведчуку следовало заключить контракт с Москвой еще во время поездки в Россию.

Ранее в ответ на заявление председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера о готовности обсудить прямые поставки газа на Украину глава "Нафтогаза" Алексей Коболев назвал участие ЕС условием ведения переговоров. В "Нафтогазе" объявили, что любые новые контракты по газу должны соответствовать европейским нормам.

В ноябре 2015 года Украина прекратила закупки газа у России. С тех пор Киев закачивает в хранилища более дорогое топливо, приобретаемое по реверсу в Европе – Словакии, Венгрии и Польше. Контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце года.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия "готовится к новой газовой войне". Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус, в свою очередь, предупредил о трех энергетических кризисах: нефтепродуктов, электроэнергетики и газа, с которым столкнется Украина в ближайшие семь месяцев.