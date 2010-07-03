Пушков оценил требования "Нафтогаза" к России

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые "Нафтогазом" для переговоров по поставкам газа на Украину.

"Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров. Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет", - написал Пушков в Twitter. "Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен", – подчеркнул сенатор.

Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров. Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет. Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 июня 2019 г.



Ранее в ответ на заявление председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера о готовности обсудить прямые поставки газа на Украину глава "Нафтогаза" Алексей Коболев назвал участие ЕС условием ведения переговоров. В "Нафтогазе" объявили, что любые новые контракты по газу должны соответствовать европейским нормам.

В ноябре 2015 года Украина прекратила закупки газа у России. С тех пор Киев закачивает в хранилища более дорогое топливо, которое приобретает по реверсу в Европе – Словакии, Венгрии и Польше. Контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце года.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия "готовится к новой газовой войне". Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус, в свою очередь, предупредил о трех энергетических кризисах: нефтепродуктов, электроэнергетики и газа, с которым столкнется Украина в ближайшие семь месяцев.