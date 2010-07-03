Пушков оценил требования "Нафтогаза" к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые "Нафтогазом" для переговоров по поставкам газа на Украину.
"Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров. Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет", - написал Пушков в Twitter. "Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен", – подчеркнул сенатор.
Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров. Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет. Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен.
Ранее в ответ на заявление председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера о готовности обсудить прямые поставки газа на Украину глава "Нафтогаза" Алексей Коболев назвал участие ЕС условием ведения переговоров. В "Нафтогазе" объявили, что любые новые контракты по газу должны соответствовать европейским нормам.
В ноябре 2015 года Украина прекратила закупки газа у России. С тех пор Киев закачивает в хранилища более дорогое топливо, которое приобретает по реверсу в Европе – Словакии, Венгрии и Польше. Контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце года.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия "готовится к новой газовой войне". Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус, в свою очередь, предупредил о трех энергетических кризисах: нефтепродуктов, электроэнергетики и газа, с которым столкнется Украина в ближайшие семь месяцев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.