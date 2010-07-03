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05 июня, 18:57

В Госдуме оценили заявления об угрозе трех кризисов на Украине

власть политика экономика за рубежом

05 июня, 18:57

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил заявление представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса о трех энергетических кризисах, которые произойдут в ближайшие семь месяцев.

Завальный отметил, что если Герус имел в виду транзит или поставки российского газа, то Москва неоднократно озвучивала свою позицию по этому вопросу.

"Мы неоднократно говорили, что выступаем за сохранение транзита на понятных и прозрачных условиях. Также мы готовы поставлять более дешевый газ, нежели тот, который Украина сейчас закупает через реверсы. Тем не менее Киев говорит о кризисе, изначально моделируя, что Украина и Россия не смогут договориться", – сказал Завальный в беседе с RT.

Герус заявил, что Украину в ближайшие семь месяцев ожидает три энергетических кризиса – нефтепродуктов, электроэнергетики, газа.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия "готовится к новой газовой войне", а у украинской компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, транспортировка газа через территорию Украины в Европу является самой дорогой.

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