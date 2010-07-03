В Госдуме оценили заявления об угрозе трех кризисов на Украине

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил заявление представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса о трех энергетических кризисах, которые произойдут в ближайшие семь месяцев.
Завальный отметил, что если Герус имел в виду транзит или поставки российского газа, то Москва неоднократно озвучивала свою позицию по этому вопросу.
"Мы неоднократно говорили, что выступаем за сохранение транзита на понятных и прозрачных условиях. Также мы готовы поставлять более дешевый газ, нежели тот, который Украина сейчас закупает через реверсы. Тем не менее Киев говорит о кризисе, изначально моделируя, что Украина и Россия не смогут договориться", – сказал Завальный в беседе с RT.
Герус заявил, что Украину в ближайшие семь месяцев ожидает три энергетических кризиса – нефтепродуктов, электроэнергетики, газа.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия "готовится к новой газовой войне", а у украинской компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, транспортировка газа через территорию Украины в Европу является самой дорогой.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.