Украина заявила о самопрекращающемся железнодорожном сообщении с РФ

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Украинский министр признал, что поезда в Россию пользуются спросом, но не таким, как раньше, а заполняемость вагонов постоянно сокращается.

"Я вижу, что политического решения, хотя мы его поддерживаем, скорее всего, не будет", – сказал Омелян в интервью порталу Liga.net.

По его словам, в 2018 году "впервые в истории Украины" количество поездок в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ, передает РИА Новости.

Ранее украинское ведомство внесло в правительство предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

В Госдуме заявили, что Россия технически готова к такому развитию событий. Авиасообщение между государствами отсутствует с 2015 года.