В Госдуме оценили слова Омеляна о прекращении ж/д сообщения с Россией

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о пользе возможного прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.
"Адекватный человек не сказал бы такого. Если это произойдет, пострадают миллионы людей, так как появится масса неудобств, в том числе и финансовых. На сегодняшний день путь из Украины в Россию – одно из самых наполняемых железнодорожных направлений. Поэтому ограничение, кроме финансовых убытков украинской ж/д компании, ничего не даст", – отметил Бидонько в интервью RT.
Кроме того, он добавил, что на Украине начался "активный период" перед парламентскими и президентскими выборами, и, скорее всего, громкие высказывания могут быть связаны с этими событиями.
Ранее Омелян рассказал о документе, который разорвет связи с Россией. Помимо этого, стало известно, что Украина планирует разорвать железнодорожное сообщение, остановить финансовые сделки и торговлю, а также закрыть границы с РФ.
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