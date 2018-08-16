Украина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ

16 августа, 15:57
Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о документе, который разорвет связи с РФ. По его словам, после вступления проекта в силу "в Москву будут ходить только медведи".
"Работаем. Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена", – заявил он на своей странице в Facebook, не уточнив подробностей.
Ранее сообщалось, что Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Вслед за этим в Киеве предложили закрыть границы с Россией, остановить финансовые сделки и торговлю.
В Госдуме РФ считают, что все вышеперечисленные меры, в первую очередь, повредят гражданам Украины, которые не считают россиян своими врагами. Многие украинцы работают в РФ, еще больше – навещают здесь своих родственников.
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