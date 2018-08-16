В ГД оценили последствия возможного разрыва отношений между Москвой и Киевом

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил предложение экс-руководителя Главного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка перекрыть границу с Россией.
"В настоящее время официальный Киев считает Москву главным противником, и разрыв отношений должен показать всему окружающему миру, что на путь добрососедских отношений с Россией Украина больше не вернется", – цитирует парламентария RT. Он добавил, что тысячи граждан Украины работают в РФ и десятки тысяч ездят к родственникам, поэтому подобные действия вызовут ярость у населения.
По словам депутата, простые украинцы все еще не считают Россию врагом, а такие заявления элит свидетельствуют о невежестве и не умении делать выводы из прошлого.
Он напомнил, что при транспортной и продуктовой блокаде Крыма уже пострадало население Украины, а не полуострова. Фермеры и предприниматели, растившие продукцию с расчетом сбыть ее в Крыму разорились, пояснил Белик. "Ровно такой же сценарий ждет и всю Украину, если фантазии господина Вовка станут реальностью", – подчеркнул он, добавив, что мера коснется миллионов граждан.
Ранее на Украине призвали вслед за перекрытием железнодорожного сообщения, закрыть границы с Россией, прекратить финансовые сделки и торговлю.
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