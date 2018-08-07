На Украине предложили прекратить автобусное сообщение с Россией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На Украине хотят прекратить автобусное сообщение с Россией. Такое предложение поступило от первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму Изета Гданова, передает РИА Новости.

Он назвал правильной инициативу властей страны остановить железнодорожное сообщение и выразил необходимость проделать то же самое с автобусным сообщением.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в Киеве решается вопрос о полном прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, а число следующих из России на Украину и обратно поездов сократилось в несколько раз.