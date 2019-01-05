Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:50

В Киеве заявили о неизбежности прекращения железнодорожного сообщения с РФ

политика за рубежом

08:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Прекращение железнодорожного сообщения между Россией и Украиной является неизбежным. В этом уверен украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян, выступивший в эфире телеканала ZIK.

Он отметил, что украинцы стали реже ездить в Россию на поездах. Таким образом, железнодорожное сообщение между странами прекратится либо с соотвествующим решением правительства, либо сами люди перестануть пользоваться данным видом транспорта.

Ранее ведомстве внесло в украинский кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с РФ. В то же время в Госдуме заявили, что Россия технически готова к такому развитию событий. Авиасообщение между государствами отсутствует с 2015 года. Этот шаг также был инициативой Киева.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика