В Киеве заявили о неизбежности прекращения железнодорожного сообщения с РФ

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Прекращение железнодорожного сообщения между Россией и Украиной является неизбежным. В этом уверен украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян, выступивший в эфире телеканала ZIK.

Он отметил, что украинцы стали реже ездить в Россию на поездах. Таким образом, железнодорожное сообщение между странами прекратится либо с соотвествующим решением правительства, либо сами люди перестануть пользоваться данным видом транспорта.

Ранее ведомстве внесло в украинский кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с РФ. В то же время в Госдуме заявили, что Россия технически готова к такому развитию событий. Авиасообщение между государствами отсутствует с 2015 года. Этот шаг также был инициативой Киева.