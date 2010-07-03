Политолог оценил возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

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Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО и Евросоюз, отметив, что на сегодняшний день подобная опция практически невозможна. Об этом эксперт сообщил YouTube-каналу "Союз блогеров Украины".

"Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут", – подчеркнул Рар.

Он также обратил внимание на то, что вступление Украины в ЕС было возможным 15 лет назад, "когда Евросоюз был сильнее и богаче".

Ранее бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что Украина в ближайшее время не сможет стать полноценным членом НАТО, но получит возможность сблизиться с коалицией без официального членства. Вместе с тем политолог Виктор Пироженко отметил, что, по его мнению, действующая украинская власть будет продолжать курс на внедрение натовских стандартов в управление армией, а также в вооружение и законодательство.