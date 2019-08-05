В НАТО назвали причину присоединения Крыма к России

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "истинную" причину возвращения Крыма в состав России. По словам политика, это обусловлено усилением конкуренции между сверхдержавами. Такое мнение было озвучено на выступлении Столтенберга в Центре стратегических исследований при университете Виктории в Новой Зеландии. Об этом сообщают "Известия".

Кроме того, политик уверен, что последствия растущей конкуренции держав видны и в ситуациях с Северной Кореей и Сирией. По мнению Столтенберга, эти страны больше всех страдают из-за возобновленной "гонки".

Генсек заключил, что нынешний уровень конкуренции сверхдержав может подорвать давно устоявшийся мировой порядок. Главный сигнал к этому – прекращение действия ДРСМД.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что в течение 40 лет НАТО была занята только тем, что сдерживала СССР. Сотрудник РАН Владимир Лавров отметил, что за подобными высказываниями стоит "исключительно русофобия".