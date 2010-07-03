Политолог оценил шансы Украины на вступление в НАТО

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Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что Украина в ближайшее время не сможет стать полноценным членом НАТО, но получит возможность сблизиться с коалицией без официального членства. В беседе с ИА "НСН" политолог Виктор Пироженко оценил шансы Киева на вступление в Североатлантический альянс.

"Скорее всего, в команде Зеленского прекрасно понимают, что это невозможно ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Я думаю, что во внешней политике команда Зеленского не ставит перед собой такую цель", – отметил Пироженко.

По его мнению, нынешняя украинская власть будет продолжать курс Петра Порошенко на интеграцию без формального вступления. Речь, по словам эксперта, идет о внедрении натовских стандартов в управление армией, а также о вооружении и законодательстве.

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад с указанием мест размещения 150 единиц американского ядерного оружия в Европе. Согласно докладу, оружие хранится на шести американских и европейских базах: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.