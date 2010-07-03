СМИ рассказали об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Руководителем администрации его назначили 21 мая. Ранее он был адвокатом и советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского.
По данным СМИ, решение связано с ультиматумом со стороны США. Штаты не согласовывали встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, пока Богдан остается главой офиса президента. Согласно сведениям источника, в преддверии выборов администрация президента США не хотела встречаться с Зеленским, так как Богдана они связывают с Коломойским.
Богдан на брифинге утверждал, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов за то, чтобы мэр Киева Виталий Кличко сохранил свой пост. Глава киевской администрации потребовал у Национального антикоррупционного бюро Украины завести уголовное дело. Кличко заявил, что не уполномочивал никого на подобные переговоры, а озвученная Богданом информация свидетельствует об уголовных преступлениях.
Ранее также сообщалось, что офис президента Украины просит кабмин уволить Кличко. В нескольких украинских СМИ появились данные о том, что он стал фигурантом уголовного дела из-за земельных махинаций. Сам политик эти данные опровергает, а обвинения называет "раздутой чушью".
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