Макрон опубликовал пост на русском языке после встречи с Путиным

15:26
15:26
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Фото: kremlin.ru
На странице Эммануэля Макрона в социальной сети Facebook опубликовано сообщение на русском языке.
Цитируется заявление президента Франции, сделанное им накануне на пресс-конференции перед началом переговоров с Владимиром Путиным. Французский лидер выразил мнение, что Россия – глубоко европейская страна.
"Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений", – сказано в сообщении.
Макрон также высказался за новую концепцию архитектуры "безопасности и доверия между ЕС и РФ".
Встреча Владимира Путина с президентом Франции состоялась накануне в форте Брегансон.
В разговоре с журналистами Путин отметил ряд позитивных моментов в развитии двухсторонних отношений государств.
"Что касается торгово-экономических связей, то они за последнее время растут, объём товарооборота растет. Торговый баланс выравнивается", – приведены слова российского лидера на сайте Кремля. Путин отметил, что инвестиции компаний из РФ во французскую экономику превысили три миллиарда долларов. На российском рынке работают 500 французских компаний.
В 2019 году Путин и Макрон провели несколько телефонных переговоров. В феврале они обсуждали ситуацию в Сирии, в начале января обменялись мнениями насчет внутриукраинского кризиса с учетом инцидента в Керченском проливе.
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