Макрон опубликовал пост на русском языке после встречи с Путиным

На странице Эммануэля Макрона в социальной сети Facebook опубликовано сообщение на русском языке.

Цитируется заявление президента Франции, сделанное им накануне на пресс-конференции перед началом переговоров с Владимиром Путиным. Французский лидер выразил мнение, что Россия – глубоко европейская страна.

"Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений", – сказано в сообщении.

Макрон также высказался за новую концепцию архитектуры "безопасности и доверия между ЕС и РФ".

Встреча Владимира Путина с президентом Франции состоялась накануне в форте Брегансон.

В разговоре с журналистами Путин отметил ряд позитивных моментов в развитии двухсторонних отношений государств.

"Что касается торгово-экономических связей, то они за последнее время растут, объём товарооборота растет. Торговый баланс выравнивается", – приведены слова российского лидера на сайте Кремля. Путин отметил, что инвестиции компаний из РФ во французскую экономику превысили три миллиарда долларов. На российском рынке работают 500 французских компаний.

В 2019 году Путин и Макрон провели несколько телефонных переговоров. В феврале они обсуждали ситуацию в Сирии, в начале января обменялись мнениями насчет внутриукраинского кризиса с учетом инцидента в Керченском проливе.

