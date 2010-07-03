В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Макрона по Сирии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился подробностями переговоров между Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном по ситуации в Сирии. Слова кремлевского спикера приводит РИА Новости.

"И процесс формирования конституционного комитета, и перспективы урегулирования, и тема возвращения беженцев – все это фигурировало на повестке дня переговоров", – сообщил Песков.

Встреча Путина и Макрона прошла 19 августа в форте Брегансон – она продолжались около 3,5 часов. Поднимались вопросы как двусторонней, так и международной повестки дня, в частности, ситуация в Донбассе и Иране.

По итогам переговоров Макрон заявил, что будущее России "полностью связано с Европой, которая простирается от Лиссабона до Владивостока".