Макрон заявил о планах обсудить с Путиным Иран

18:47
18:47
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обстановку в Иране, сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что и Россия, и Франция очень обеспокоены напряженной обстановкой в этом регионе. Я делаю все возможное, чтобы разрядить обстановку в этом регионе", – сказал президент Франции перед началом переговоров с российским лидером.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции, часть вооруженных сил Ирана захватил в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Сообщалось, что на борту танкера находятся три российских моряка. Всего на корабле было 23 человека. Помимо россиян – граждане Латвии, Филиппин и Индии.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный танкер не будет быстро освобожден.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал в Facebook, что обострением ситуации могут воспользоваться США для усиления своего военного присутствия в регионе.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о формировании коалиции для патрулирования Ормузского пролива, заявил, что Вашингтон использует любой повод для обозначения своего военного присутствия.
По словам Шерина, формируя новую коалицию, США создают еще один очаг напряжения на Ближнем Востоке.
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