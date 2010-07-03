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Один из атакованных танкеров в Оманском заливе затонул, передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ. Речь идет о танкере Front Altair норвежской компании Frontline.

Ранее сообщалось о том, что два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе. Помимо Front Altair, это Kokuka Courageous. Там произошли взрывы, после чего возник пожар.

Власти Ирана сообщили, что спасли 44 членов экипажа. Моряков уже доставили в один из портов страны. По некоторым данным, экипаж норвежского танкера состоял из граждан России, Грузии и Филиппин. В МИД РФ проверяют эту информацию.

Инцидент расследует организация "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO).