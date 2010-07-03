На загоревшемся в Оманском заливе танкере были россияне – СМИ

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе, сообщает ТАСС. Это Front Altair и Kokuka Courageous.

По данным иранских и арабских СМИ, там произошли взрывы, после чего возник пожар. Есть информация, что экипаж норвежского танкера состоял из граждан России, Грузии и Филиппин. При этом в посольстве РФ в Омане не располагают данными о россиянах на борту одного из танкеров.

Инцидент расследуют Британия и ее партнеры. На официальном сайте организации "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO) говорится, что они уведомлены о произошедшем.

Власти Ирана сообщили, что спасли 44 членов экипажа одного из танкеров. Моряков уже доставили в один из портов страны.