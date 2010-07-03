Иран задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана. – Прим. ред.) заявил, что в Ормузском проливе задержан британский нефтяной танкер Stena Impero. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Отмечается, что иранская сторона задержала танкер из-за нарушения международных норм.
Как информирует РИА Новости, Минобороны Британии срочно выясняет ситуацию после получения сообщений о задержании танкера.
"Мы срочно ищем дополнительную информацию и оцениваем ситуацию после появления сообщений об инциденте в проливе", – сказал агентству представитель ведомства.
На произошедшее отреагировали и в Вашингтоне. Там назвали действия Ирана "эскалацией насилия".
"США будут и дальше работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы защитить нашу безопасность и интересы от злонамеренных действий Ирана", - пообещали в Совете национальной безопасности.
Ранее произошли нападения на танкеры в Оманском заливе. Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что эти нападения показывают угрозу, которая исходит от Ирана для стабильности на Ближнем Востоке и в мире.
Позже США опубликовали видео, где якобы иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера.
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