США представили "доказательства" причастности Ирана к атаке на танкеры

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США распространили видео, где якобы иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Видео черно-белое и низкого качества. Длится оно 1 минуту 39 секунд и представляет собой нарезку записей, снятых в разное время с разных ракурсов и в разном приближении, сообщает РИА Новости.

По версии представителей администрации США, снимая мину с танкера иранские военные пытались скрыть свидетельства своей причастности к инциденту. Представитель Центрального командования Билл Эрбан заявил, что неразорвавшуюся мину иранцы сняли с танкера, после того, как о ней сообщал экипаж.

По его словам, ВМС США получили сигналы бедствия от танкеров Altair и Kokuka Courageous в четверг в 06:12 и 07:00 соответственно. Моряки с Kokuka Courageous покинули судно, после того как после первого взрыва заметили на борту предмет, который посчитали неразорвавшейся миной.

Спустя час в районе инцидента заметили несколько катеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По словам Эрбана, иранцы приняли на борт людей с Altair и пытались также взять моряков с Kokuka Courageous, но их опередил американский эсминец Bainbridge.

Американский офицер уточнил, что видеозапись с иранскими моряками на катере КСИР, якобы снимающими мину с танкера Kokuka Courageous, была сделана в 16:10.



Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что нападения на танкеры в Оманском заливе демонстрируют угрозу, которая исходит от Ирана для стабильности на Ближнем Востоке и в мире.

Накануне в Оманском заливе загорелись два танкера. По информации СМИ, они подверглись торпедной атаке. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы и доставлены в иранский порт Джаск.

Танкер Kokuka Courageous, принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.