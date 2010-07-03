Инцидент в Оманском заливе показывают угрозу Ирана для всего мира – США

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В США заявили, что нападения на танкеры в Оманском заливе демонстрируют угрозу, которая исходит от Ирана для стабильности на Ближнем Востоке и в мире, передает ТАСС.

С таким утверждением выступил Джонатан Коэн, исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН.

Он вышел к прессе после проходивших в закрытом режиме консультаций Совета Безопасности ООН, проведенных по требованию США в связи с инцидентом в Оманском заливе.

"Госсекретарь Помпео изложил цепь событий, которыми я поделился сегодня с Советом Безопасности и которые демонстрируют реальную угрозу, которую Иран представляет международным миру и безопасности", – сказал американский дипломат.

В США считают, что после инцидента в Оманском заливе возможны и новые нападения на танкеры. Американская сторона обсуждает со своими союзниками возможные варианты действий для защиты международного судоходства в районе Персидского залива. По версии Вашингтона, инцидент мог быть связан с визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран.

В четверг в Оманском заливе загорелись два танкера. По данным агентства Reuters, они подверглись торпедной атаке. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы и доставлены в иранский порт Джаск.

Танкер Kokuka Courageous, принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.

