Россияне с танкера в Оманском заливе находятся в безопасности

Россияне, спасенные после инцидента с танкерами в Оманском заливе, находятся в безопасности, сообщает "Интерфакс". Речь идет о десяти мужчинах и одной женщине.
В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что они находятся в городе Джаск, где идет процесс оформления документов. Их здоровье в порядке, однако российским дипломатам пока не удалось выйти на связь непосредственно со спасенными.
Отмечается, что вопрос об оказании помощи для возвращения граждан на родину начнут решать не раньше 15 июня.
Ранее стало известно, что 11 россиян, столько же филиппинцев, а также один гражданин Грузии были на борту танкера Front Altair. Всех их эвакуировали.
Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе. По информации иранских и арабских СМИ, там произошли взрывы, после чего возник пожар.
Танкер Front Altair затонул. Власти Ирана заявили, что спасли 44 члена экипажа. Моряков доставили в один из портов страны. Расследованием занимаются "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO).
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.