Россияне с танкера в Оманском заливе находятся в безопасности

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Россияне, спасенные после инцидента с танкерами в Оманском заливе, находятся в безопасности, сообщает "Интерфакс". Речь идет о десяти мужчинах и одной женщине.

В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что они находятся в городе Джаск, где идет процесс оформления документов. Их здоровье в порядке, однако российским дипломатам пока не удалось выйти на связь непосредственно со спасенными.

Отмечается, что вопрос об оказании помощи для возвращения граждан на родину начнут решать не раньше 15 июня.

Ранее стало известно, что 11 россиян, столько же филиппинцев, а также один гражданин Грузии были на борту танкера Front Altair. Всех их эвакуировали.

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе. По информации иранских и арабских СМИ, там произошли взрывы, после чего возник пожар.

Танкер Front Altair затонул. Власти Ирана заявили, что спасли 44 члена экипажа. Моряков доставили в один из портов страны. Расследованием занимаются "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO).