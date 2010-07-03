Неизвестные атаковали саудовские танкеры в ОАЭ

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Два саудовских нефтяных танкера 12 мая подверглись диверсиям в акватории ОАЭ. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха.

Один из танкеров шел в порт города Рас-Таннура для загрузки сырой нефтью. Во время диверсии никто не пострадал, однако конструкциям судов нанесли значительный ущерб.

Аль-Фалих осудил атаку, заявив, что она направлена на подрыв свободы морского судоходства и безопасности поставок нефти.

С аналогичными заявлениями выступили монархии Персидского залива, Иордания, Египет и Иран. Как уточняет РИА Новости, Иран призвал расследовать атаку на торговые суда у берегов ОАЭ.

