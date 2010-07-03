Мощные взрывы прогремели в порту в ОАЭ − СМИ

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Несколько мощных взрывов прогремели утром 12 мая в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Пожар охватил не менее семи нефтяных танкеров, передает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на местные источники.

По данным телеканала, взрывы в порту Фуджейра были "мощными и последовательными". Как рассказали очевидцы, загорелись "от семи до десяти" танкеров. Причины пожара выясняются.

По словам очевидцев, они видели в небе над портом несколько американских и французских военных самолетов.