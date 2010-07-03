Власти эмирата Фуджейра опровергли сообщения о взрывах в порту

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Власти эмирата Фуджейра в ОАЭ опровергли появившуюся в СМИ информацию о взрывах в порту и пожаре на нефтяных танкерах утром 12 мая.

По данным госагентства WAM, в пресс-службе правительства Фуджейры назвали ложными сообщения о взрывах. Власти эмирата подтверждают, что "движение судов в порту осуществляется в обычном режиме", передает WAM.

Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил о ряде мощных взрывов, которые прогремели в порту Фуджейра, а также о пожаре, охватившем от семи до десяти танкеров.