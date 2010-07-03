После взрыва на танкере в Махачкале возбудили уголовное дело

Фото: СК РФ

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели моряков в результате ЧП на танкере в махачкалинском порту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СКР.

Взрыв прогремел утром во вторник, 11 июня. По данным МЧС, в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов произошел хлопок с последующим возгоранием. Причины взрыва не уточняются.

В результате ЧП погибли три человека. Еще трое доставлены в республиканскую больницу. Двое из них госпитализированы в ожоговое отделение, один – в травматологию.

Один из пострадавших получил ожоги 95% тела, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Всего на борту в момент взрыва находилось 12 человек.