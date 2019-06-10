Вертолет врезался в крышу небоскреба на Манхеттене

Вертолет упал на крышу небоскреба Manhattan Motown Building в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на спасательные службы.
Сообщается, что полиция оцепила несколько улиц, здание охвачено дымом. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек. Эту информацию подтвердили пожарные.
"Сотрудники пожарного департамента Нью-Йорка остаются на месте происшествия по адресу 787 7-я авеню на Манхеттене, где вертолет врезался в здание. Пожар потушен. Есть сообщение об одном погибшем", – говорится в сообщении департамента в Twitter. Отмечается, что погибший при аварии вертолета - пилот.
787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH
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