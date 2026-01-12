Депутат Останина поддержала идею введения генетического теста для будущих родителей

Большинство россиян поддержали введение генетического теста для будущих родителей – опрос на эту тему запустил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нужна ли такая услуга в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), разбиралась Москва 24.

Предупредить риски?

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил опрос среди подписчиков, чтобы выяснить их отношение к введению генетического тестирования для будущих родителей. По его словам, услугу планируется включить в программу ОМС, чтобы граждане могли проходить тест бесплатно.





Вячеслав Володин председатель Госдумы Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребенка наследственного заболевания.

Подписчикам предлагается выбрать один из трех вариантов ответа: "поддерживаю", "не поддерживаю" и "все равно". На момент публикации материала проголосовали за около 7,8 тысячи человек, 1,4 тысячи выступили против.

Ранее генетическое тестирование было закреплено в стратегии семейной и демографической политики до 2036 года. В документе указано, что в 2026-м планируется разработать программы молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей при планировании беременности.

Кроме того, Владимир Путин ранее заявил, что преодоление негативных демографических тенденций станет ключевой задачей в наступившем году.

"Иной уровень развития медицины"

Идею введения генетического теста по ОМС в беседе с Москвой 24 поддержала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Будущие родители должны понимать состояние своего здоровья, а в случае выявления возможных генетических рисков – иметь возможность принимать осознанные решения по поводу будущего ребенка.

По мнению депутата, все исследования, касающиеся здоровья граждан, должны проводиться за счет бюджета. Государство обязано себе это позволить, так как медицинское благополучие россиян – это приоритет, отметила она.

В конечном итоге это положительно повлияет на демографию, так как это не только рождение детей, но и здоровье родителей, обратила внимание Останина. При этом в случае неблагоприятного прогноза по итогам генетической экспертизы она выступила за предоставление родителям бесплатной процедуры ЭКО.

"Если мы вводим определенные ограничения, например в плане абортов, необходимо предлагать и мотивирующие меры, которые способствуют укреплению здоровья граждан", – уточнила депутат.

Генетические тесты при планировании беременности могут быть разными, пояснила в разговоре с Москвой 24 акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина. Она привела в пример кариотипирование, которое позволяет выявить индивидуальные особенности в хромосомном наборе.

Однако в данном случае, по словам эксперта, речь скорее всего идет о тестировании на наиболее частые моногенные заболевания, такие как спинальная мышечная атрофия или муковисцидоз. Она пояснила, что всего можно протестировать более двухсот подобных состояний.

"При этом человек, являющийся носителем гена, сам не болеет – он просто носитель. Проблема возникает, когда встречаются два парных гена: один передается от мамы, другой – от папы. В этом случае может родиться больной ребенок", – рассказала врач.

Однако такие совпадения встречаются редко: частота муковисцидоза составляет примерно один случай на 2–3 тысячи новорожденных, спинальной мышечной атрофии – еще реже, отметила Милютина.





Мария Милютина акушер-гинеколог и репродуктолог Тем не менее, если пара, планирующая беременность, выясняет, что оба являются носителями одного и того же гена, им предлагается проведение преимплантационной генетической диагностики в рамках программы ЭКО. Это позволяет выбрать для подсадки эмбрионы, не являющиеся носителями этих генов.

По мнению Милютиной, массовое введение таких тестов было бы полезным и означало бы "совершенно иной уровень развития медицины и общества", а также "победу профилактического подхода".

"Если у родителей есть возможность, сейчас им можно рекомендовать пройти такую процедуру за свой счет. Это несложно сделать, а стоимость теста на наиболее частые заболевания составляет порядка 8–9 тысяч рублей. К сожалению, пока это делают далеко не все. Стандартные исследования при подготовке к беременности также включают проверку на носительство антител у женщины (например, к краснухе), анализы на инфекции, передающиеся половым путем, и исследование крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты", – рассказала репродуктолог.

Даже если у пары выявлено носительство одинаковых генов, это не приговор, так как использование современных технологий может кратно повысить шансы на рождение здорового ребенка, резюмировала эксперт.

