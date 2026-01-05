Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 января, 16:09

Общество

Путин поручил преодолеть негативные демографические тенденции в 2026 году

Фото: kremlin.ru

Преодоление негативных тенденций в демографии является ключевой задачей, требующей решения в 2026 году, указано в поручении Владимира Путина.

Правительству РФ совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить преодоление данных тенденций.

Ранее президент анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми в 2026 году. В качестве одной из них лидер страны назвал семейные выплаты для граждан с низкими доходами.

Позже премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство должно в оперативном порядке разработать дополнительные меры для улучшения демографической ситуации в стране.

