Полина Гухман сыграет Наташу Ростову в фильме "Война и мир" Сарика Андреасяна

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Актриса Полина Глухман предстанет в роли Наташи Ростовой в новой экранизации романа "Война и мир", сообщил режиссер картины Сарик Андреасян в своем телеграм-канале.

Он добавил, что премьера фильма состоится 18 февраля 2027 года.

В мае прошлого года Андреасян заявил, что осенью приступит к съемкам картины "Война и мир" по произведению Л. Н. Толстого. Позже режиссер раскрыл, что роль Андрея Болконского сыграет Станислав Бондаренко, Анатоля Курагина – Матвей Лыков, а Николая Ростова – Александр Метелкин.