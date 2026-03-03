03 марта, 15:53Культура
Полина Гухман сыграет Наташу Ростову в фильме "Война и мир" Сарика Андреасяна
Фото: ТАСС/Евгений Мессман
Актриса Полина Глухман предстанет в роли Наташи Ростовой в новой экранизации романа "Война и мир", сообщил режиссер картины Сарик Андреасян в своем телеграм-канале.
Он добавил, что премьера фильма состоится 18 февраля 2027 года.
В мае прошлого года Андреасян заявил, что осенью приступит к съемкам картины "Война и мир" по произведению Л. Н. Толстого. Позже режиссер раскрыл, что роль Андрея Болконского сыграет Станислав Бондаренко, Анатоля Курагина – Матвей Лыков, а Николая Ростова – Александр Метелкин.
